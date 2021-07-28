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Китайский Нанкин строит надувные лаборатории для массовых испытаний нуклеиновых кислот

“Новости Китая” о науке в Китае   Восточный китайский город Нанкин строит шесть надуваемых воздухом лабораторий для улучшения своих возможностей тестирования нуклеиновых кислот после недавнего всплеска случаев заболевания COVID-19 в этом городе.

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