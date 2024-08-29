Как корабль назовёшь, так он и поплывёт ﻿

Одиссей

В целом, конечно, можно поддержать двумя руками. Но!!! Наше понятие РОД имеет немецкое соответствие "Volk", происходящее от "volgen", т.е. следовать. Т.о., получается, что НАШ народ - это родственники, проживающие в определенном месте, а немцы - ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, т.е., люди, следующие за "Fuerer"-ом. (фюрером). У нас есть, конечно, соответствующее понятие - ВОЖДЬ, но это, скорее, глава местной администрации мирного времени. Ибо в военный период появляется КНЯЗЬ, т.е., КоНЯЗЬ, т.е., конный воин - по-немецки Ritter=рыцарь. Но Ritter, если буквально, это СКАКУН, от глагола ritten - скакать. Вот так и формируются различия во взглядах. ЗЫ. А западники у нас появились не 200 лет назад, а лет эдак 700. Их еще Александр Невский истреблял и изгонял. Да и Иван 4, царь Грозный к ним свою карающую длань приложил... Эх, где они - наши великие Государи!!!!