Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь Случайно услышал часть интервью ректора МГТУ им.
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт
Комментарии
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Одиссей
В целом, конечно, можно поддержать двумя руками. Но!!! Наше понятие РОД имеет немецкое соответствие "Volk", происходящее от "volgen", т.е. следовать. Т.о., получается, что НАШ народ - это родственники, проживающие в определенном месте, а немцы - ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, т.е., люди, следующие за "Fuerer"-ом. (фюрером). У нас есть, конечно, соответствующее понятие - ВОЖДЬ, но это, скорее, глава местной администрации мирного времени. Ибо в военный период появляется КНЯЗЬ, т.е., КоНЯЗЬ, т.е., конный воин - по-немецки Ritter=рыцарь. Но Ritter, если буквально, это СКАКУН, от глагола ritten - скакать. Вот так и формируются различия во взглядах. ЗЫ. А западники у нас появились не 200 лет назад, а лет эдак 700. Их еще Александр Невский истреблял и изгонял. Да и Иван 4, царь Грозный к ним свою карающую длань приложил... Эх, где они - наши великие Государи!!!!
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4 час.
Семен Демин
Правильно. Язык - явление об'ективное, не зависящее от человека, данное Творцом.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ...Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги. *****Раньше агрессию Запада враги объясняли *борьбой с коммунизмом*...Но Россия отказалась от коммунизма ...Всё равно лезут на наши территории
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1 час.
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