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Утро.ru

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Дочь Успенской стерла все следы романа с молодым женихом

Дочь Успенской стерла все следы романа с молодым женихом

В доме Любови Успенской, судя по публикациям в прессе, произошла очередная любовная драма. Ее дочь Татьяна Плаксина повздорила с 22-летним женихом Артемом Москвиным и в соцсетях девушки началась настоящая "тотальная зачистка" – исчезли совместные фотографии и романтические публикации.

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