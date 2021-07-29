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218 лет тыловым подразделениям МВД России

218 лет тыловым подразделениям МВД России

Свою историю подразделения, реализующие материально-техническое и хозяйственное обеспечение ведомства, ведут с 1803 года - с момента создания Экспедиции государственного хозяйства, Экспедиции государственной медицинской управы и Главного правления почт.

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