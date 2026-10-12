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Царьград

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Житель Исаклинского района арестован за убийство матери топором

Житель Исаклинского района арестован за убийство матери топором

Суд в Самарской области отправил в СИЗО на два месяца 43-летнего жителя Исаклинского района, подозреваемого в убийстве 68-летней матери обухом топора в ходе конфликта 2 октября.

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