Улицу Рылеева перекроют в Калуге

5 октября Горупарва Калуги предупредила автомобилистов о временном перекрытии центральной улицы. В связи с проведением ремонтных работ сотрудниками МУП "Калугатеплосеть" в период с 23 часов 6 октября до 5 часов утра 7 октября будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома № 36 по улице Рылеева.