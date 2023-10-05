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Улицу Рылеева перекроют в Калуге

Улицу Рылеева перекроют в Калуге

5 октября Горупарва Калуги предупредила автомобилистов о временном перекрытии центральной улицы. В связи с проведением ремонтных работ сотрудниками МУП "Калугатеплосеть" в период с 23 часов 6 октября до 5 часов утра 7 октября будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома № 36 по улице Рылеева.

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