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ФСБ опубликовала рассекреченный архив в честь 80-летия Ялтинской конференции

ФСБ опубликовала рассекреченный архив в честь 80-летия Ялтинской конференции

wikipedia Центр общественных связей ФСБ опубликовал на официальном сайте в разделе "История" пояснительную статью и цифровые копии ранее не публиковавшихся рассекреченных материалов, которые посвящены 80-летию Ялтинской конференции.

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