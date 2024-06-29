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Аргентина просто троллит Запад. Хавьер Милей дает прочувствовать себя всем на своем пути!

Аргентина просто троллит Запад. Хавьер Милей дает прочувствовать себя всем на своем пути!

Как-то надолго из моего поля зрения выпала Аргентина. После победы Милея и того, что страна отказалась вступать в БРИКС, начала движение в НАТО и вообще едва ли не доллар ввела в качестве законного платежного средства вместо песо, я страну похоронил.

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