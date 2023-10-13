Victoria's Secret представила коллекцию «адаптивного белья»

Видео с показа уже облетело весь интернет, вызвав бурные дебаты. Пользователи сети разделились на два лагеря: одни утверждают, что выставлять напоказ свои недостатки, тем более на подиуме - перебор, а другие считают, что главное - удобство и неважно как ты выглядишь.
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