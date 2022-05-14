Кузнецов сделал передачу в матче с «Флоридой», набрав очки (1+3) в 3-й игре подряд

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4 ОТ, 2-4 в серии).

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