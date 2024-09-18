«Спешно убирали следы». Киев попытался выдать за российскую атаку удар украинской ракетой по Харькову

Киев выдал удар украинской ракеты по парку в Харькове за атаку Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
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