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«Спешно убирали следы». Киев попытался выдать за российскую атаку удар украинской ракетой по Харькову

«Спешно убирали следы». Киев попытался выдать за российскую атаку удар украинской ракетой по Харькову

Киев выдал удар украинской ракеты по парку в Харькове за атаку Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

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