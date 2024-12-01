В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Галина Энвальд

У нас в подъезде такая вот живет. До потолка завалено все мусором. Дважды лежала в психбольнице. на третий раз сказали, что она социально не опасна, а то, что тараканы, крысы, ужасающая вонь - это их не касается, она - собственница в квартире и может делать что хочет. Двумя руками за такой закон!!!