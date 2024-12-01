С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его мнению, нужно рассмотреть возможность возвращения в законодательство нормы о вынужденном изъятии подобного жилья.
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Комментарии
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Регина Толстоброва
Отнимать у них квартиры было бы правильно.
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17 час.
Галина Энвальд
У нас в подъезде такая вот живет. До потолка завалено все мусором. Дважды лежала в психбольнице. на третий раз сказали, что она социально не опасна, а то, что тараканы, крысы, ужасающая вонь - это их не касается, она - собственница в квартире и может делать что хочет. Двумя руками за такой закон!!!
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10 час.
Евгения Мисхор
Уверена, если бы ОНИ жили с такой соседкой , то она моментально стала бы соц.опасна )
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10 час.
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