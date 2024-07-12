Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Щведы решили устроить Венгрии бойкот за встречу с Путиным, и подбили на это еще пять стран ЕС

Щведы решили устроить Венгрии бойкот за встречу с Путиным, и подбили на это еще пять стран ЕС

Reuters пишет об антивенгерском бойкоте, задуманном шестью странами ЕС. Их лидеры договорились игнорировать министерские встречи во время председательства Венгрии в Евросоюзе, то есть, на ближайшие полгода.

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Комментарии
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Александр Леушин
Интересно, а что они курят?
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11 час.

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