Суд оштрафовал Кара-Мурзу за отсутствие маркировки иноагента

Советский суд Омска оштрафовал на 30 тыс. рублей журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который из исправительной колонии распространял через Telegram материалы без маркировки иноагента, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Омской области.
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