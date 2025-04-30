Минтранс изучит возможность присвоения самолетам имен героев СВО

В министерстве транспорта России изучают вопрос о присвоении самолетам, поездам, морским судам и другим транспортным средствам имен военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области или погибли при ее освобождении.
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