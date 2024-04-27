Под суд пойдёт зауралец, 14 лет назад раздавивший знакомого машиной, имитируя ДТП

В Курганской области раскрыто очередное преступление «прошлых лет». Одел по особо важным делам регионального СУ СКР 26 апреля закончил расследовать дело в отношении сорокавосьмилетнего жителя Тюменской области.
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