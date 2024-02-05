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Россиянам рассказали, как отказаться от переедания сладкого

Россиянам рассказали, как отказаться от переедания сладкого

Сахарозаменители и регулярные занятия спортом помогут снизить ежедневное потребление сладкого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

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