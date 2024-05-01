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Ничушкин возглавил список снайперов Кубка Стэнли

Ничушкин возглавил список снайперов Кубка Стэнли

Ничушкин в этом розыгрыше Кубка Стэнли забивает в каждом матче.фото: nhl.com--> Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил шайбу в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипег Джетс» и возглавил список лучших снайперов.

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