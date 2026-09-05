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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Kinoshita Group Cup. Чикмарева и Янченков, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев представят произвольные программы

6 сентября спортивные пары выступят с произвольными программами на Kinoshita Group Cup в Токио. После короткой в топ-3 – только представители России.

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