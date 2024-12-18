Сегодня советник нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ответ на его предложение о прекращении огня с РФ.
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