Неуплата налогов за постройки на дачных участках грозит штрафом

Незарегистрированные объекты инспекторы Росреестра будут выявлять при помощи фото и видео С 1 марта в России вступили в силу поправки, согласно которым все владельцы дачных участков обязаны регистрировать любые капитальные постройки на своей территории и платить налог.
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