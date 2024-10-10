В Петербурге объявили сбор зонтов и дождевиков для бездомных

Вещи можно принести самостоятельно или оформить доставку «Ночлежка» начала сбор вещей, которые необходимы бездомным людям осенью на улице, – компактные зонтики, которые удобно носить в рюкзаке, и дождевики на взрослых, сообщили сегодня в пресс-службе организации.