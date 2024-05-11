Подборка рецептов блюд в горшочках

У этих блюд множество преимуществ. Во-первых, они очень полезны. Ведь в горшочке можно готовить без применения масла, его стенки создают паровой эффект, блюдо не варится, а томится, что сохраняет максимум витаминов и микроэлементов.
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