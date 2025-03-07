Россия и США: готовы ли к перезагрузке отношений после встречи в Эр-Рияде?

Россия и США обсудили восстановление сотрудничества на переговорах в Эр-Рияде. Представители обеих стран, включая Лаврова и Рубио, договорились устранить ограничения в работе посольств и создать условия для разрешения кризиса на Украине.
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