«Нужна внешняя хирургия»: придется ли России «лечить» Германию, как в 1945 году

России не стоит радоваться низким рейтингам канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такую точку зрения озвучил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
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