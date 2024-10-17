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СК возбудил дело после гибели управляющей крымским парком «Тайган» Переваловой

СК возбудил дело после гибели управляющей крымским парком «Тайган» Переваловой

Львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

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