Глава ЛНР Пасечник ответил на заявления Конгресса США о террористах в Донбассе

Луганск, 31 января. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал заявление Конгресса США о разработке проекта санкций против РФ, согласно которому «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе будут объявлены террористами.