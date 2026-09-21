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Газета.ру

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NEJM: яйца и арахис во рационе беременной не защищают будущих детей от аллергии

NEJM: яйца и арахис во рационе беременной не защищают будущих детей от аллергии

Употребление большого количества яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не снижает риск развития аллергии на эти продукты у ребенка.

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