В Петербурге за две недели до выборов проверят чистоту фасадов и прилегающих территорий у зданий с избирательными участками

Контролировать уборку будут специалисты ГАТИ За две недели до выборов, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября, ответственные за содержание зданий, где будут расположены избирательные участки, должны проверить чистоту фасадов и прилегающих территорий.
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