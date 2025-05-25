Бывшая адвокат наркобарона Эль Чапо баллотируется на должность судьи в Мексике

Жители штата в Мексике на следующей неделе будут голосовать на судейских выборах. Среди кандидатов — Леопольдо Чавес, который провел почти шесть лет в тюрьме за контрабанду четырех килограммов метамфетамина в 2015 году.
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