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Российские пловцы завоевали два золота, два серебра и бронзу на юниорском чемпионате Европы

Российские пловцы Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Григорий Вековищев победили в эстафете 4 по 200 м вольным стилем на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене.

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