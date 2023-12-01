"360": в столкновении автобуса и трактора в Москве пострадали два человека

В Москве сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автобуса. Речь идет о снегоуборочной технике, столкнувшейся с общественным транспортом в Можайском районе на улице Кулибина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.