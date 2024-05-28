На Алтае приставы пришли на свадьбу к алиментщику и дождались завершения церемонии

В отношении мужчины составили административный протокол, суд назначил 50 часов обязательных работ В Алтайском крае судебные приставы задержали мужчину, который отказывался отдавать половину зарплаты в виде алиментов своей 15-летней дочери, сообщает региональная ФССП.
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