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Царьград

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Власти Финляндии рассказали, с чего начнётся конец Украины

Власти Финляндии рассказали, с чего начнётся конец Украины

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
&quot;Повзрослеть &quot;? А поумнеть не пробывали ,или ДУРАКАМ И ДЕБИЛАМ &quot;живётся легче&quot;?
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19 час.
Evgenija Palette
КАКАЯ ВЕЛИКАЯ МЫСЛЬ!!!! Тебя тут еще не хватало...
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19 час.

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