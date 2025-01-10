Дайджест дня: Автомобили года — 2025, ушедший Arteon и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На открывшемся сегодня автосалоне в Брюсселе объявлены итоги европейского конкурса Car of the Year 2025.
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