Миллеровские спортсмены стали вторыми в зональном этапе Спартакиады Дона — 2023

В городе Донецке Ростовской области проходил зональный этап областной Спартакиады Дона-2023. Участие в зональном этапе приняли сборные команды из Каменского, Чертковского, Миллеровского, Тарасовского районов, а также из городов Зверево и Донецка.
В городе Донецке Ростовской области проходил зональный этап областной Спартакиады Дона-2023. Участие в зональном этапе приняли сборные команды из Каменского, Чертковского, Миллеровского, Тарасовского районов, а также из городов Зверево и Донецка.
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