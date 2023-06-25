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Миллеровские спортсмены стали вторыми в зональном этапе Спартакиады Дона — 2023

В городе Донецке Ростовской области проходил зональный этап областной Спартакиады Дона-2023. Участие в зональном этапе приняли сборные команды из Каменского, Чертковского, Миллеровского, Тарасовского районов, а также из городов Зверево и Донецка.

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