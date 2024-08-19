"А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?"

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лина любимцева

А ЗАЧЕМ нам нужен Апти Алаудинов?!! СРОЧНИК ТОЛЬКО ОБУЧАЕТСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, если этот тупица еще этого не знает... А бросать необученного человека на фронт - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Вот срочник отслужит, получит военную квалификацию, он может пойти добровольцем, или может быть призван. КТО ОБРАЗУЕТ ЭТИХ АЛАУДИНОВЫХ и других, таких же...?!!.