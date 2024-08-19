Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов призвал воевать срочников и раскритиковал всех, кто против этого.
"А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?"
Комментарии
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ninikooo Митусова
А депутаты в первую очередь должны показывать пример, а не издавать антинародные Законы.
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4 час.
Юрий анин
Вот и вырастили себе другое поколение..."людей мира"...или евнухов...
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4 час.
лл
лина любимцева
А ЗАЧЕМ нам нужен Апти Алаудинов?!! СРОЧНИК ТОЛЬКО ОБУЧАЕТСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, если этот тупица еще этого не знает... А бросать необученного человека на фронт - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Вот срочник отслужит, получит военную квалификацию, он может пойти добровольцем, или может быть призван. КТО ОБРАЗУЕТ ЭТИХ АЛАУДИНОВЫХ и других, таких же...?!!.
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33 мин.
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