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"А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?"

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов призвал воевать срочников и раскритиковал всех, кто против этого.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А депутаты в первую очередь должны показывать пример, а не издавать антинародные Законы.
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4 час.
Юрий анин
Вот и вырастили себе другое поколение...&quot;людей мира&quot;...или евнухов...
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4 час.
лл
лина любимцева
А ЗАЧЕМ нам нужен  Апти Алаудинов?!! СРОЧНИК ТОЛЬКО ОБУЧАЕТСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, если этот тупица еще этого не знает... А бросать необученного человека на фронт - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Вот  срочник отслужит,  получит военную квалификацию, он может пойти добровольцем, или может быть призван. КТО ОБРАЗУЕТ ЭТИХ АЛАУДИНОВЫХ и других, таких же...?!!.
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33 мин.

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