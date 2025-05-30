Московские экспортеры провели более 70 деловых встреч в Таиланде

Центр поддержки экспорта «Моспром» организовал с 26 по 29 мая бизнес-миссию в Таиланд. Деловой визит представителей предприятий стал продолжением политики города по содействию столичным производителям при выходе на иностранные рынки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии