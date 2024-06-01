Рынки Азии показали позитивную реакцию на пятничную статистику

Азиатско-Тихоокеанские рынки в основном выросли в пятницу. В этот день вышло много важной статистике из основных экономик региона: Япония: Промышленное производство неожиданно упало в апреле , хотя экономисты прогнозировали рост Столичная базовая инфляция выросла в мае , как и ожидалось Южная Корея: Апрельский индекс промышленного производства вырос выше предварительных оценок аналитиков Китай: Сокращения производственного сектора в мае.