Туристический клуб из «Перспективы» стал победителем Всероссийского конкурса

Неутомимые, активные, талантливые и креативные туристы из школьного туристического клуба «ВездеХоды» стали победителями во Всероссийском конкурсе Движения Первых «10 шагов к Турслету», сообщили в администрации Школы Перспектива «Путь к этой победе был очень непростым, а конкурсный отбор очень жестким.