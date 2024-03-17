Проводы зимы по русскому обычаю в Китае завершились праздником в Сиане

17 марта в Сиане – центральном городе провинции Шэньси прошло масштабное празднование проводов русской зимы, организованное Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития, под руководством Бориса Титова.
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