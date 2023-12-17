Всех пенсионеров в России могут освободить от уплаты комиссии за ЖКХ

Новшество затронет не только льготников.фото: duma.gov.ru--> На встрече с фракциями президент Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготники, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ, заявил 17 декабря замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии