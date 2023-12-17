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Всех пенсионеров в России могут освободить от уплаты комиссии за ЖКХ

Всех пенсионеров в России могут освободить от уплаты комиссии за ЖКХ

Новшество затронет не только льготников.фото: duma.gov.ru--> На встрече с фракциями президент Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготники, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ, заявил 17 декабря замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

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