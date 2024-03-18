The Gas Find That Could Transform Europe’s Energy Future

Riding on the heels of Austria’s largest gas discovery in 40 years by Austrian OMV, junior explorer MCF Energy (TSXV:MCF; OTC:MCFNF) announced on Monday morning another potentially significant find in their maiden drill in the Austrian Alps.
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