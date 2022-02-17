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Читатели Daily Mail осудили слова британского генерала о российских войсках возле Украины

Читатели Daily Mail осудили слова британского генерала о российских войсках возле Украины

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

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