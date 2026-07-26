Китайцы продолжают эксперименты с робо-собаками в интересах НОАК.Осталось довести до ума, интегрировать боевой ИИ и средства поражения живой силы и техники добавить.
Собачка в горах
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Китайцы продолжают эксперименты с робо-собаками в интересах НОАК.Осталось довести до ума, интегрировать боевой ИИ и средства поражения живой силы и техники добавить.
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