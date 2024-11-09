Елочный шар в стиле пэчворк: пошаговый мастер-класс

Может показаться, что сделать такой хитроумный текстильный шар на елку довольно сложно. Но на самом деле справятся с созданием подобного украшения даже начинающие рукодельницы! Сегодня мы научимся своими руками делать елочный шар в стиле пэчворк — без единого стежка.