Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Елочный шар в стиле пэчворк: пошаговый мастер-класс

Елочный шар в стиле пэчворк: пошаговый мастер-класс

Может показаться, что сделать такой хитроумный текстильный шар на елку довольно сложно. Но на самом деле справятся с созданием подобного украшения даже начинающие рукодельницы! Сегодня мы научимся своими руками делать елочный шар в стиле пэчворк — без единого стежка.

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Комментарии
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Ирина Черных
Красиво!
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5 час.

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