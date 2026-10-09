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ВЦИОМ: Россия становится всё более привлекательной для студентов-иностранцев

ВЦИОМ: Россия становится всё более привлекательной для студентов-иностранцев

Россия становится всё более привлекательной для иностранных студентов: в 2025 году в российских вузах обучались уже 414,7 тыс.

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