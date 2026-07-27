Россия готовит асимметричный ответ на враждебный курс Молдавии

Дипломатический конфликт между Москвой и Кишинёвом достиг новой острой фазы. Российский МИД официально заявил, что двусторонние отношения опустились до самого низкого уровня с момента их установления в 1992 году.
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