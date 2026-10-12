Орбакайте эмоционально отреагировала на триумф Дени в Москве — не смогла промолчать

Остальные родственники Байсарова публично высказываться не стали. Кристина Орбакайте с дочерью Клавой и сыном Дени Социальные сетиКристина Орбакайте отреагировала на карьерные успехи своего младшего сына Дени Байсарова, который триумфально ворвался в художественный мир с собственной выставкой картин.