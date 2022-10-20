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Главу комиссии ЕС раскритиковали за слова о шантаже со стороны Путина

Главу комиссии ЕС раскритиковали за слова о шантаже со стороны Путина

Острой критике подверглась руководитель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйнен за свое сообщение в Twitter (деятельность компании запрещена на территории РФ) с обвинением президента РФ в шантаже Европы 19 октября, сообщают пользователи социальной сети.

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